Bagno di folla al concerto di Giorgio Vanni all' Expo Comics di Palermo | tutti cantano Dragon Ball e Pokémon

Lo chiamano il "Capitano" e i suoi live attirano migliaia di fan di ogni età. Il concerto di Giorgio Vanni sul palco della Fiera del mediterraneo a Palermo all’interno di Expo comics and games ha chiamato a raccolta tantissimi appassionati. L’artista ha travolto tutti con il suo repertorio e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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