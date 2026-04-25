Avellino Nargi | Basta accordi pensiamo alla città

A Avellino, Laura Nargi ha partecipato a un evento in piazza, dove sono state presentate due liste a suo supporto e altre tre che formano la coalizione. Dopo la cerimonia, Nargi ha dichiarato di voler concentrarsi sui problemi della città, invitando a mettere da parte gli accordi politici. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti e ha segnato un momento di confronto pubblico sui temi locali.

AVELLINO – «Parliamo di temi e di città». Laura Nargi ha da poco lasciato Piazza del Popolo, dove sono state presentate le due liste a suo sostegno e le altre tre che compongono la coalizione.Baci e abbracci con i candidati e con gli esponenti presenti degli altri schieramenti — esattamente come.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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