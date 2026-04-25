Auto pignorate per debiti per oltre 60mila euro con Comune e Agenzia delle Entrate

Una donna di 55 anni, residente nella provincia, è stata fermata dalla polizia municipale mentre era a bordo di una delle sue tre auto pignorate. Nel corso degli accertamenti, è emerso che aveva accumulato debiti superiori a 60.000 euro con il Comune e l’Agenzia delle Entrate. Le vetture sono state sequestrate, e la donna è stata portata in ufficio per ulteriori verifiche.

Gli agenti della polizia municipale l’hanno fermata per strada su una delle sue tre auto pignorate. Si tratta di una 55enne straniera residente in un comune della provincia, che nel corso degli anni aveva accumulato oltre 58.000 euro di debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del Comune.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Se rinuncio all’eredità devo pagare i debiti del defunto con l’Agenzia delle Entrate?Rinunciare all’eredità serve a impedire che i debiti del defunto, ivi compresi quelli fiscali, entrino nel patrimonio di chi resta. Ultima chiamata per la Rottamazione Quinques: ecco come regolarizzare i debiti con l'Agenzia delle EntrateLa misura riguarda i carichi compresi nel periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio n. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Firenze, 55enne con tre auto pignorate e 58mila euro di debiti con Comune e Agenzia delle Entrate; Maxi-debito con il fisco: la Polizia Municipale sequestra quattro auto di lusso; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Parcheggio condominio: il diritto d'uso resiste anche all'asta. Firenze, 55enne con tre auto pignorate e 58mila euro di debiti con Comune e Agenzia delle EntrateTre auto pignorate e decine di migliaia di euro di debiti: si tratta di una 55enne straniera residente in un comune della provincia, che nel corso degli anni aveva accumulato oltre 58.000 euro di debi ... 055firenze.it Multe non pagate per 58mila euro, pignorate 3 autoNello stesso giorno gli agenti hanno recuperato un quarto veicolo, una Audi A3. Le quattro auto sono state trasferite in depositeria ... gonews.it Polizia municipale Firenze, ha multe non pagate per 58mila euro, pignorate 3 auto. Recuperato anche un ulteriore veicolo da un altro debitore #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook Polizia municipale Firenze, ha multe non pagate per 58mila euro, pignorate 3 auto. Recuperato anche un ulteriore veicolo da un altro debitore #ANSAmotori #ANSA x.com