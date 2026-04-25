Auditorium il termine dei lavori slitta a fine anno

I lavori per il nuovo auditorium di via Emaldi hanno subito un ritardo e la conclusione degli interventi è prevista per la fine dell’anno. La sezione del primo piano dell’edificio è stata completata e la giunta comunale ha approvato le ultime fasi di progettazione, mentre si attende ancora l’ultimazione delle restanti parti strutturali. La data di fine lavori è stata comunicata ufficialmente e non ci sono ulteriori aggiornamenti sui tempi di consegna.

Il primo piano del nuovo auditorium di via Emaldi è ormai completato al punto che la giunta ha approvato nei giorni scorsi "lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori edili e similari nell’ambito dei lavori di completamento e allestimento della sala ‘nuovo auditorium’ della città di Lugo", curati dalla ditta Safer srl. Di possibili date indicate come probabili per l’inaugurazione però ancora non se ne parla. Per procedere con il taglio del nastro occorre finire il piano terra e adeguare la struttura a nuove necessità di sicurezza anche se l’Amministrazione sta pensando a un avvio parziale, a capienza ridotta. "La...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auditorium, il termine dei lavori slitta a fine anno Notizie correlate Restyling del Lido, slitta ancora il termine dei lavori. Tuffi non prima del 2027Milano – Il restyling del Lido avrebbero dovuto concludersi entro il 2025, invece sono slittati di anno. Slitta la fine dei lavori, l’ufficio postale chiuso fino ad aprileRiaprirà il primo aprile l’ufficio postale in piazza del Borgo a Porto Recanati, dato che i lavori di ristrutturazione in corso in quei locali... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Auditorium, il termine dei lavori slitta a fine anno; Giornata mondiale della terra: mercoledì 22 un ricco programma di appuntamenti all'Auditorium del Municipio IV Media Val Bisagno; Caos e armonia, il Festival delle Scienze di Roma 2026; Le intriganti Metamorfosi dello Stauffer String Ensemble in Auditorium Arvedi. Auditorium, il termine dei lavori slitta a fine annoIl primo piano del nuovo auditorium di via Emaldi è ormai completato al punto che la giunta ha approvato nei giorni scorsi lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori edili e ... ilrestodelcarlino.it Il 20 maggio all'auditorium Flaiano: ingresso gratuito con prenotazione, fino a esaurimento posti - facebook.com facebook Arzachena, l’Auditorium comunale chiude per lavori x.com