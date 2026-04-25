Asti scudo contro i borseggi | la polizia insegna agli anziani

A Asti, venerdì 24 aprile, si terrà un incontro organizzato dall'Ugaf e dall'Anps dedicato alla prevenzione delle truffe e dei borseggi. Durante l'evento, volontari della polizia illustreranno agli anziani le principali strategie per evitare di essere vittime di furti di denaro e truffe di vario tipo. L'iniziativa mira a fornire consigli pratici e a sensibilizzare la comunità su questi temi, coinvolgendo direttamente i cittadini più a rischio.

? Cosa sapere L'Ugaf e l'Anps organizzano un incontro contro le truffe venerdì 24 aprile ad Asti.. I volontari della polizia spiegano agli anziani come prevenire borseggi e furti di denaro.. Venerdì 24 aprile alle ore 21, il salone parrocchiale San Paolo situato in via Cavour 47 ospiterà un incontro cruciale per la sicurezza dei cittadini di Asti, volto a fornire strumenti pratici contro i tentativi di sottrazione di denaro e beni preziosi. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Ugaf, l’associazione che riunisce i seniores delle aziende Fiat, attraverso la sua sezione locale denominata Gruppo 81 interaziendale Asti. L’obiettivo primario è sensibilizzare la popolazione più anziana riguardo ai diversi stratagemmi utilizzati dai malfattori per colpire i risparmi e l’oro dei privati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, scudo contro i borseggi: la polizia insegna agli anziani Notizie correlate Prosegue la sensibilizzazione della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani: incontro a CollescipoliProsegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani fortemente voluta dal Questore Abenante, con l’obiettivo di mettere in... Approfondimenti e contenuti Asti, presi i ladri del buco: svolta nel furto da 500mila euro in gioielleriaSvolta nelle indagini sul furto in gioielleria ad Asti: la Polizia di Stato ha individuato i responsabili del colpo da circa 500mila euro messo a segno lo scorso agosto nel centro cittadino, ... ilmattino.it Furto da 500 mila euro in gioielleria ad Asti, individuati i presunti responsabiliIndagine della Squadra Mobile: decisivi videosorveglianza, transiti autostradali e sopralluoghi nel centro cittadino ... giornalelavoce.it