Ascolti TV di venerdì 24 Aprile 2026 | Dalla Strada al Palco Vs Grande Fratello Vip

Nella serata di venerdì 24 aprile 2026, su Rai1 è andato in onda “Dalla Strada al Palco Special”, che ha registrato 2 milioni di spettatori. Contestualmente, su Canale 5 è stato trasmesso il nuovo episodio del reality “Grande Fratello Vip”, seguito da circa 1,8 milioni di persone. Entrambi i programmi hanno ottenuto risultati superiori ai 1,5 milioni di spettatori, ma “Dalla Strada al Palco Special” ha registrato il maggiore numero di ascolti.

Nella serata di venerdì 24 aprile 2026, su Rai1 “Dalla Strada al Palco Special” ha attirato 2.568.000 spettatori con il 18.8% di share dalle 21:58 alle 00:14, superando il “Grande Fratello Vip” su Canale5 (1.888.000 spettatori, 17% share dalle 22:03 alle 1:19). Su Rai2, “Ore 14 Sera – Speciale Garlasco” ha registrato 693.000 spettatori (5.8%), mentre su Italia1 “Spider-Man – Far From Home” ha totalizzato 934.000 (6.3%). Rai1 ha guidato con “Affari Tuoi” a 4.558.000 spettatori (24.6%), seguito da “La Ruota della Fortuna” su Canale5 con 4.462.000 (24%). Lilli Gruber su La7 si conferma forte al 9.4% share. “L’Eredità” su Rai1 ha convinto 3.879.000 spettatori (28.🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV di venerdì 24 Aprile 2026: Dalla Strada al Palco Vs Grande Fratello Vip Notizie correlate Ascolti tv venerdì 17 aprile: Dalla strada al palco special, Grande Fratello VipAscolti tv venerdì 17 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì... Ascolti tv venerdì 10 aprile: Dalla strada al palco, Grande Fratello Vip, Quarto gradoAscolti tv venerdì 10 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ascolti tv ieri 17 aprile 2026, ecco chi ha vinto la prima serata; Ascolti tv, Dalla strada al palco vince la serata. Antonella Elia prima finalista al Gf Vip; Ascolti tv 17 aprile: Dalla strada al palco (16.7%) batte il Grande Fratello Vip (17.3%); Ascolti Tv ieri (17 aprile): riscossa Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sorprende e Carlo Conti va giù. Ascolti tv di ieri 24 aprile: vince Dalla Strada al Palco (18.8%) e tiene il Gf Vip (17%), Quarto Grado al 6.3%Gli ascolti tv di venerdì 24 aprile 2026 vedono sul podio come vincitore il programma su Rai1 Dalla Strada al Palco Special con 2 ... fanpage.it Ascolti tv venerdì 24 aprile: Dalla strada al palco special, Spider-Man: Far From HomeAscolti tv 24 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it #GIUGLIANO, LA #TRAGEDIA - La strada è stata chiusa dalla polizia per consentire i rilievi da parte delle forze dell'ordine - facebook.com facebook Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all’immigrazione illegale servo x.com