Nella serata del 24 aprile è ancora una volta la Rai a vincere la gara per il programma più seguito secondo i dati Auditel. Dalla Strada al Palco Special ha infatti raccolto il maggior numero di spettatori, battendo anche il Grande Fratello Vip. Nella competizione per il pubblico crime, Ore 14 Sera (Rai 2) ha insidiato Quarto Grado (Rete 4), senza però riuscire a superarlo. Il terzo posto va però a Fratelli di Crozza (Nove). Il preserale è stato dominato come i consueto da L’Eredità. Avanti un Altro (Canale 5) non è riuscito ad avvicinarsi agli ascolti del programma di Rai 1. Rai 1, Dalla Strada al Palco Special: 2.568.000 spettatori (18,8%); Canale 5, Grande Fratello Vip: 1.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv di ieri venerdì 24 aprile, chi ha vinto tra Dalla Strada al Palco, Grande Fratello Vip e Crozza

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