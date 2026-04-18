Ascolti tv ieri venerdì 17 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip Dalla Strada al Palco e Quarto Grado

Venerdì 17 aprile 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata sono state il reality show, il programma di musica e il giornale di cronaca. Il Grande Fratello Vip ha registrato il maggior numero di spettatori, mentre Dalla Strada al Palco e Quarto Grado hanno ottenuto rispettivamente risultati inferiori. I dati di ascolto confermano le preferenze del pubblico in questa fascia oraria, con variazioni rispetto alle settimane precedenti.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 17 aprile per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset in prima serata con Dalla Strada al Palco (che ha la meglio sul Grande Fratello Vip, ma non in termini di share) e nel preserale con L’Eredità (che supera Avanti un altro), ma in access prime time Gerry Scotti su Canale 5 batte tutti con La Ruota della Fortuna vincendo il confronto diretto con Affari Tuoi. Ecco i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 17 aprile: chi ha vinto tra GF Vip e Dalla Strada al Palco Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa: Rai1, Dalla Strada al Palco Special: 2.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri venerdì 17 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Dalla Strada al Palco e Quarto Grado Notizie correlate Ascolti tv ieri venerdì 10 aprile chi ha vinto tra Dalla strada al palco, GF Vip e Quarto GradoLa Rai centra il tris nella giornata di venerdì 10 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri venerdì 3 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Via Crucis, Quarto Grado e CrozzaLa Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 3 aprile per quanto concerne la sfida degli ascolti tv. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 10 aprile chi ha vinto tra Dalla strada al palco, GF Vip e Quarto Grado; Ascolti tv ieri (10 aprile), Bianca Guaccero supera Ilary Blasi: Dalla Strada al Palco parte col botto contro il GF Vip; Ascolti tv venerdì 10 aprile: vince Dalla strada al palco (21%), il Grande Fratello Vip (17.2%), i dati Auditel; Ascolti tv ieri sera 10 aprile, De Martino vola con lo speciale di 'Affari Tuoi': i dati. Ascolti tv venerdì 17 aprile: Dalla strada al palco special, Grande Fratello VipAscolti tv 17 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 17 aprile: chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip e Dalla strada al palco, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di venerdì 17 aprile 2026. Su Rai1 in onda la seconda puntata di Dalla strada al palco, su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello ... fanpage.it Il crollo emotivo di Antonella Elia al Grande Fratello Vip facebook