arezzo per la palestina iniziativa in piazza zucchi

Arezzo, 25 aprile 2026 – Iniziativa stasera, 25 aprile, dalle ore 18 i n Piazza Zucchi, di Arezzo per la Palestina “Siamo tutti Palestinesi!”. Lo abbiamo gridato mille volte e continueremo a farlo, anche il 25 Aprile, perché la lotta di liberazione del Popolo palestinese è la lotta di tutti coloro che hanno subito, e subiscono tutt’oggi, dominazione coloniale, espulsioni, apartheid, pulizie etniche, genocidi, razzismo, discriminazioni. I palestinesi, come i partigiani italiani di ottanta anni fa, continuano ad essere esempio universale di lotta contro ogni fascismo. Dalla Palestina al mondo, dal mondo alle nostre città e ai nostri quartieri. Il mondo è in fiamme, sempre di più.🔗 Leggi su Lanazione.it

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