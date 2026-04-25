Le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano a essere un tema di discussione, anche se al momento non si sono concretizzate nuove sessioni di dialogo. Non sono stati definiti ancora i dettagli di eventuali incontri, né sono stati annunciati appuntamenti ufficiali. La mancanza di una conferma ufficiale suggerisce che, almeno per ora, il negoziato rimane in una fase di stallo.

Usa-Iran, il negoziato che c’è e non c’è. Non c’è, perché non è stata ancora definita una nuova edizione dei colloqui di Islamabad mediati dal Pakistan tra Washington e Teheran per concludere la Terza guerra del Golfo. Ma di fatto c’è perché ad oggi il negoziato non è tanto sulle modalità per non far ripartire la guerra ma sulla profondità necessaria di un accordo che dovrà essere il più stabile possibile per esser degno di tal nome. Jared Kushner e Steve Witkoff, mediatori Usa e inviati speciali di Donald Trump, sono dati in partenza per Islamabad, capitale del Pakistan visitata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi in un tour...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Araghchi, Kushner, Witkoff: partita a scacchi attorno al negoziato Usa-Iran

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