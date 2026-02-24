Bergamo in Città Alta 7 iscritti alla prima elementare Ma c’è ancora tempo

A Bergamo, sette bambini si sono iscritti alla prima elementare in Città Alta, dopo che le iscrizioni sono state aperte una settimana fa. La causa di questa scelta riguarda la volontà delle famiglie di far frequentare ai figli un’istituzione storica del quartiere. Le iscrizioni sono ancora possibili fino alla fine del periodo, e l’amministrazione scolastica lavora con le famiglie per trovare eventuali soluzioni, se necessario. La procedura rimane aperta fino alla chiusura ufficiale.

IL DATO. Iscrizioni aperte per un'altra settimana. Marchesi: «Dialoghiamo con la scuola per trovare soluzioni». La dirigente scolastica dell'istituto «Donadoni» Rita Micco, a cui fa riferimento la scuola di via Beltrami, spiega che «le valutazioni sono in corso» e sottolinea un dato positivo, «le 7 iscrizioni alla scuola dell'infanzia di San Vigilio, in linea con lo scorso anno. Considerando anche città bassa il bilancio è più che positivo – continua la dirigente Micco -. Alla "Locatelli" le nuove iscrizioni sono 58 contro le 59 dello scorso anno, alla scuola dell'infanzia 33 contro i 27, alla scuola secondaria di primo grado i nuovi iscritti sono 106.