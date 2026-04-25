Anticipazioni Verissimo del 25 aprile | arriva la famiglia Caressa-Parodi Martina Nasoni si racconta

Nella puntata di Verissimo del 25 aprile, tra gli ospiti ci saranno membri della famiglia Caressa-Parodi. Verranno condivise anche le esperienze di Martina Nasoni, che si racconterà al pubblico. La trasmissione proporrà diverse interviste e testimonianze su vari aspetti della vita delle persone coinvolte. La puntata include anche altri momenti dedicati a storie e temi di attualità.

Verissimo torna in onda nella puntata del 25 aprile con tantissimi ospiti, racconti di vita e temi interessanti. Il programma condotto da Silvia Toffanin andrà in onda a partire dalle 16:30 con diverse interviste e vip pronti a confessarsi nel celebre salotto tv. Verissimo, le anticipazioni del 25 aprile. Fra gli ospiti più attesi nello studio di Silvia Toffanin c’è senza dubbio Massimo Boldi. L’attore e comico si siederà nel salotto di Verissimo accompagnato dalle figlie Micaela, Manuela e Marta. L’intervista sarà l’occasione per parlare della carriera dell’attore, ma anche per ripercorrere i momenti più belli della sua vita privata. Spazio al racconto dell’amore (e dell’addio) all’amata moglie Maria Teresa Selo, scomparsa nel 2004.🔗 Leggi su Dilei.it

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