Anticipazioni serale Amici 25 25 aprile | ospiti risultati eliminato provvisorio e sfide che cambiano tutto

Nella giornata di ieri è stata registrata la sesta puntata del serale di “Amici” 25, in programma sabato 25 aprile su Canale 5. La serata prevede l’intervento di ospiti, l’annuncio dei risultati delle sfide e l’eliminazione provvisoria di uno dei concorrenti. Le sfide in programma potrebbero portare a cambiamenti significativi nella classifica e nelle dinamiche della gara.

Si è conclusa la registrazione della sesta puntata del serale di “Amici” di Maria De Filippi, in onda sabato 25 aprile in prima serata su Canale 5. Nove gli allievi ancora in gara, suddivisi in tre squadre, protagonisti di una puntata ricca di sfide e colpi di scena. Tra gli ospiti in studio figurano Luca. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Anticipazioni Amici 25, puntata 15 febbraio 2026: chi sono i primi allievi al Serale e com’è andata la classifica di canto e ballo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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