Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27-30 aprile | sparisce il testamento di Umberto e Greta scatena il caos a Villa Guarnieri

Prosegue su Rai 1 la programmazione de “Il Paradiso delle Signore”, che nella settimana dal 27 aprile al 30 aprile si fermerà venerdì 1° maggio per la Festa dei Lavoratori. Al centro della trama resta lo scontro tra Umberto e Adelaide e i Marchesi, con Greta sempre più pericolosa: il mistero del testamento del Commendatore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 4 all’8 aprile: Marco molla Gemma. Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 6 febbraio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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