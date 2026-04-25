Stasera si conclude la gara di Canzonissima, con la finale che mette in scena le canzoni selezionate dopo settimane di prove e votazioni. I partecipanti si sono sfidati in diverse sfide, arrivando all'ultimo atto del programma. La serata prevede l'esibizione delle canzoni finaliste, con i giudici e il pubblico chiamati a esprimersi sui brani in gara. La puntata culminerà con la proclamazione del vincitore.

Stasera si chiude il cerchio. Dopo settimane di sfide, emozioni e qualche brivido lungo la schiena, Canzonissima arriva alla sua grande finale in grande stile: sabato 25 aprile alle 21,30 su Rai 1, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, con Milly Carlucci al timone di una serata imperdibile. Prima di tutto, facciamo il punto della situazione: chi si è guadagnato il pass per questa notte? L’ultimo biglietto è andato a Leo Gassman, che con Un Senso ha vinto la quinta puntata e ora si presenta alla finale con tutta la grinta del caso. Ad attenderlo ci sono già Arisa con due carte in mano – La Notte e La leva calcistica della classe ’68 – più Fabrizio Moro con Il mio canto libero e il tenore Vittorio Grigólo con una Caruso da pelle d’oca.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Canzonissima del 25 aprile: le canzoni scelte per la finale

Amici Spoiler ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata del serale .

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Appuntamento sabato 25 aprile alle 21.30 su Rai 1. Le canzoni in gara. #canzonissima x.com