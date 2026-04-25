Anticipazioni Canzonissima del 25 aprile | le canzoni scelte per la finale

Da dilei.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si conclude la gara di Canzonissima, con la finale che mette in scena le canzoni selezionate dopo settimane di prove e votazioni. I partecipanti si sono sfidati in diverse sfide, arrivando all'ultimo atto del programma. La serata prevede l'esibizione delle canzoni finaliste, con i giudici e il pubblico chiamati a esprimersi sui brani in gara. La puntata culminerà con la proclamazione del vincitore.

Stasera si chiude il cerchio. Dopo settimane di sfide, emozioni e qualche brivido lungo la schiena,  Canzonissima  arriva alla sua grande finale in grande stile: sabato 25 aprile alle 21,30 su Rai 1, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, con  Milly Carlucci  al timone di una serata imperdibile. Prima di tutto, facciamo il punto della situazione: chi si è guadagnato il pass per questa notte? L’ultimo biglietto è andato a  Leo Gassman, che con  Un Senso  ha vinto la quinta puntata e ora si presenta alla finale con tutta la grinta del caso. Ad attenderlo ci sono già  Arisa  con due carte in mano –  La Notte  e  La leva calcistica della classe ’68  – più  Fabrizio Moro  con  Il mio canto libero  e il tenore  Vittorio Grigólo  con una  Caruso  da pelle d’oca.🔗 Leggi su Dilei.it

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Amici Spoiler ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata del serale .

Video Amici Spoiler ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata del serale .

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