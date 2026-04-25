Anniversario Liberazione Callari | Non è una festa di parte

In occasione dell'anniversario della Liberazione, un rappresentante ha dichiarato che questa giornata non deve essere interpretata come una celebrazione di parte, ma come un momento dedicato a ricordare tutti coloro che hanno creduto in una Repubblica democratica e libera. La frase sottolinea l'intento di coinvolgere l’intera collettività, evitando interpretazioni settarie di un evento che riguarda l'intera storia nazionale.

“Sbaglia chi pensa sia una celebrazione di parte, poiché è la festa di tutti coloro che hanno creduto in una Repubblica democratica e libera". Lo ha affermato l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari, presente su delega del governatore Fedriga (impegnato negli Stati Uniti) alla.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notizie correlate

Cattolica in festa per l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismoGrande partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile con una cerimonia che ha visto la città unirsi in un solo corteo e sfilare dal Porto al centro...

Un 25 Aprile che guarda al futuro, l?anniversario della Liberazione stavolta può diventare la festa di tuttiIn una fase drammatica, con guerre dappertutto che gravano sul nostro Paese, dividersi sul passato è una follia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

25 aprile. Callari, Liberazione è la festa di tutti gli italianiLa Regione è presente alla cerimonia dell'81mo anniversario della Liberazione nella Risiera di San Sabba perché questo è un giorno importante per tutti gli italiani; sbaglia chi pensa sia una celebra ... triestecafe.it

Airuno, Brivio, Calco e Olgiate insieme per l’81° anniversario della Liberazione. Fratangeli: ‘la festa di chi non si arrende’Nella mattinata di sabato 25 aprile le comunità di Airuno, Brivio, Calco e Olgiate Molgora si sono ritrovate unite per ... merateonline.it