Andrea Parodi ricordato a Cagliari Parigi e in Valsusa a 20 anni dalla scomparsa

Nel 2026 si ricordano vent'anni dalla scomparsa di Andrea Parodi, cantante e musicista sardo noto per aver fatto parte dei Tazenda e aver intrapreso una carriera solistica nel campo della world music. In diverse città, tra cui Cagliari, Parigi e una località della Valsusa, sono previste iniziative per celebrare la sua figura. Le manifestazioni coinvolgono eventi pubblici e commemorativi in ricordo del musicista.

CAGLIARI – Sono diverse le iniziative che nel 2026 ricordano i vent’anni dalla scomparsa di Andrea Parodi, cantante e musicista sardo di grande rilievo, prima con i Tazenda e poi con un importante percorso solistico nell’ambito della world music. A iniziare gli omaggi è la sua Sardegna. Il 30 aprile a Cagliari, in una ricorrenza molto sentita come quella della 370ª Festa di Sant’Efisio (patrono della città e di tutta la Sardegna), ci sarà infatti un “Concerto per Andrea” che vedrà la partecipazione di molti musicisti, anche internazionali, che proporranno sia brani propri che di Parodi. Alle 21 in Piazza del Carmine saliranno sul palco Andrea Andrillo, Francesca Corrias con il quartetto Sunflower, Gigi Marras, Francesco Marras Perantoni, l’attrice Lia Careddu.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Andrea Parodi ricordato a Cagliari, Parigi e in Valsusa a 20 anni dalla scomparsa Notizie correlate Leggi anche: Una borsa di studio in onore del "Moro": gli ex compagni di classe ricordano Fabio a 20 anni dalla scomparsa Panoramica sull’argomento Nel ricordo di Andrea Parodi: l’omaggio dell’associazione ’Deledda’In tanti ricordano ancora con emozione il concerto di Andrea Parodi con i suoi Tazenda nel 1990, nella splendida cornice di Porto Venere. A distanza di oltre trent’anni la voce indimenticabile di ... lanazione.it Andrea Parodi: da Varazze a Londra per fare meta ma il sogno è la nazionale azzurraVarazze – L’ambita meta Andrea Parodi l’ha segnata ieri, per la prima volta, sul campo londinese. La giovane promessa italiana del rugby, 16 anni, di Varazze, ha giocato la sua prima partita ufficiale ... ilsecoloxix.it