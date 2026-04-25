Amici 2026 il serale | eliminati chi è stato eliminato oggi 25 aprile

Nella sesta puntata di Amici 2026, trasmessa sabato 25 aprile, sono stati eliminati alcuni concorrenti durante il serale. Alla fine della prima manche, si è deciso di procedere con un’eliminazione diretta, portando alla scelta di alcuni allievi che hanno lasciato il programma. La puntata ha visto confronti tra i partecipanti e decisioni prese in diretta.

. AMICI 2026 SERALE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, sabato 25 aprile, nel corso della sesta puntata di Amici 2026, il serale? Alla fine della prima manche doveva esserci una eliminazione diretta. Elena D’Amario però non è riuscita a scegliere tra Angie e Alex. Ed è stata chiesta un’altra esibizione. Angie ha cantanto Soldi di Mahmood poi ha chiesto ancora un’altra esibizione ed è uscita poi dallo studio con i giudici chiedendo di non fare l’eliminato definitivo. Dopo l’ok di Maria, durante le registrazioni, è stato deciso che l’eliminato sarà solo provvisorio. Alla fine della puntata sono finiti a rischio eliminazione Alex, Lorenzo ed Elena.🔗 Leggi su Tpi.it

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AMICI 2026 Prima Puntata Serale - Eliminati Opi , Michele ed Antonio

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