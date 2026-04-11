Amici 2026 il serale | eliminati chi è stato eliminato oggi 11 aprile

Nella quarta puntata di Amici 2026, trasmessa sabato 11 aprile, sono stati eliminati alcuni concorrenti del serale. La puntata è stata registrata nei giorni precedenti e ha visto la scelta di eliminare alcuni dei giovani in gara. Questa fase del programma ha portato alla conclusione di alcune sfide tra i concorrenti, con i nomi di chi ha lasciato la competizione annunciati durante la trasmissione.

. AMICI 2026 SERALE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, sabato 11 aprile, nel corso della quarta puntata di Amici 2026, il serale? La puntata, come noto, è stata registrata nei giorni scorsi. Al ballottaggio finale sono finiti: Alessio, Caterina e Alex. L’eliminato? Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda della puntata. Allievi. Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2026? Si tratta di 17 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale: si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena).🔗 Leggi su Tpi.it

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