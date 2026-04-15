Napoli Gasperini sorpassa tutti | De Laurentiis prepara lo scippo alla Roma

In Italia, nel calcio di Serie A, si sono intensificate le voci di un possibile cambio di allenatore nella squadra partenopea. Mentre la società è impegnata in trattative e negoziati per il futuro, il nome di un noto tecnico è al centro delle discussioni. Nel frattempo, il tecnico in questione sta affrontando tensioni con i medici di una squadra di Roma riguardo ai recuperi di alcuni giocatori. Le comunicazioni telefoniche del tecnico sono state intercettate con frequenza crescente.

Gian Piero Gasperini è l’ago della bilancia che può mandare in frantumi l’equilibrio della Serie A. Mentre a Roma il tecnico sta combattendo una guerra di nervi con i medici di Trigoria per i recuperi forzati di Mancini e Wesley, il suo cellulare ha ripreso a vibrare con prefisso Napoli. Il ritorno imminente di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti non serve solo a definire il futuro di Antonio Conte, ma segna l’inizio di un corteggiamento serrato verso il tecnico di Grugliasco, da sempre il vero “sogno proibito” del patron azzurro. Il tecnico della Roma si sente al centro di un paradosso: la piazza capitolina lo acclama, ma la gestione degli infortunati e le divergenze sul mercato futuro lo stanno allontanando dal progetto Friedkin.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Napoli, Gasperini sorpassa tutti: De Laurentiis prepara lo scippo alla Roma Notizie correlate Napoli, De Laurentiis prepara la rivoluzione: succederà dalla prossima stagioneDe Laurentiis sta valutando una riprogrammazione strutturale del Napoli con ingaggi ridotti e investimenti meno dispendiosi, secondo quanto rivela il... Napoli, De Laurentiis prepara un grande mercato estivo con Antonio Conte in panchina?Il Napoli guarda al futuro con grande ambizione e lo fa partendo da un dato che potrebbe cambiare radicalmente la prossima estate: un budget... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sorpasso Napoli sul Milan. Juve, punti pesanti - La rassegna stampa del 7 aprile 2026; L’Inter firma lo scudetto, sorpasso Napoli. Gasperini senza difesa. Milan Max riflessione; Milan, il crollo con l’Udinese anima il dibattito tra i tifosi: sorpasso social sulla Juve. L’Inter firma lo scudetto, sorpasso Napoli. Gasperini senza difesa. Milan Max riflessioneCome tutte le settimane torna la rubrica del direttore di TmwRadio Marco Piccari, che analizza i temi principali della 31ª giornata Due di Cuori L’Inter. tuttomercatoweb.com Gasperini: «Adesso serve il salto tecnico»A domanda, Gasp fatica a nascondere un po’ di disappunto: «Ci dà fastidio perché siamo convinti di esser competitivi quando siamo tutti. Queste continue assenze ci stanno un po' rallentando. Che poi, ... ilmessaggero.it "Conte è una persona molto seria": le parole del presidente del Napoli - facebook.com facebook Nicolo Zaniolo ile ilgilenen takimlar: - Juventus - Napoli - Milan (La Gazzetta dello Sport) x.com