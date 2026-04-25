Allegri si allinea a Conte | la sua risposta sul secondo posto e il piazzamento Champions

Durante la conferenza stampa di presentazione di Milan-Juventus, Massimiliano Allegri ha commentato le dichiarazioni di Conte sul secondo posto e la qualificazione in Champions League. Allegri ha espresso il suo punto di vista sulla posizione di classifica e sulle ambizioni della squadra, rispondendo alle affermazioni fatte dall’allenatore rivale. Le sue parole si sono aggiunte a quelle di Conte, che aveva già commentato il valore di un piazzamento in zona Champions.

Massimiliano Allegri ha risposto alle parole di Conte riguardo al valore del secondo posto nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Juventus. Il pensiero del tecnico rossonero non è molto diverso da quello espresso dall’allenatore del Napoli: la cosa più importante resta la qualificazione in Champions. Allegri: “Non commento le parole di Conte. Dico solo.”. Intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Milan-Juventus, Allegri è stato stuzzicato in merito alle parole di Conte della scorsa settimana, second cui ‘il secondo è il primo dei perdenti’. Il tecnico risponde solo in via indiretta: “Non commento le parole di Antonio, ha fatto un grande lavoro anche quest’anno.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Allegri si allinea a Conte: la sua risposta sul secondo posto e il piazzamento Champions Notizie correlate Leggi anche: Repubblica: “Conte-Allegri, sfida totale: Napoli-Milan vale il secondo posto e la Nazionale” Napoli-Cremonese, per Conte inizia la difesa del secondo posto Champions: il pronosticoCREMONA, ITALY - DECEMBER 28: Dennis Johnsen of US Cremonese and Scott McTominay of SSC Napoli fight for the ball during the Serie A match between US...