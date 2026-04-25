In vista di una prossima sfida, il difensore ha dedicato qualche parola al portiere, sottolineando la sua abilità senza entrare in dettagli sul rapporto personale. Durante la conferenza stampa, ha ribadito che il portiere è molto forte, anche se non ha avuto occasione di parlare con lui. La discussione si è concentrata principalmente sulla prestazione e sulle qualità tecniche del giocatore tra i pali.

di Francesco Spagnolo Alisson Juve, Bremer in conferenza stampa ha parlato del portiere confermando la sua forza. Ma allo stesso tempo ha passato la palla alla società. Nella conferenza stampa di vigilia alla sfida fra il Milan e la Juventus per Bremer c’è stato anche un passaggio su Alisson e sul possibile approdo in bianconero. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE DA SCUDETTO L’ANNO PROSSIMO E ALISSON – «Non si può galleggiare 6 anni, devi vincere, puntare allo Scudetto ma ora è presto per dire Scudetto l’anno prossimo. La società ha rinnovato i contratti, c’è Yildiz, McKennie. Dobbiamo finire la stagione e vedere che mercato farà.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juve, Bremer non ha dubbi: «E’ fortissimo, ma non ci ho parlato. Non tocca a me»

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Bremer: La Juve galleggia da 6 anni. Qui sto bene, ma non posso aspettare. Voglio vincereParole per certi aspetti dure quelle di Gleison Bremer, difensore della Juventus, nella sua conferenza stampa di oggi alla vigilia della sfida contro. tuttomercatoweb.com

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