Addio al re dei leoni | muore il primatista europeo a 27 anni

È deceduto il leone Djibo, considerato il primatista europeo tra i maschi, che aveva 27 anni. La sua morte è avvenuta nel rifugio francese Tonga Terre d’Accueil, dove si trovava dall’età di giovane adulto. Djibo era noto per essere uno dei leoni più longevi in cattività in Europa e aveva attirato l’attenzione di visitatori e appassionati di fauna selvatica.

? Cosa sapere Djibo, il leone primatista europeo di 27 anni, muore nel rifugio francese Tonga Terre d’Accueil.. Il predatore è stato sottoposto a eutanasia dopo il peggioramento delle condizioni cliniche a metà aprile.. Il rifugio francese Tonga Terre d’Accueil ha comunicato la scomparsa di Djibo, il leone che deteneva il primato di età in tutta Europa, deceduto dopo un percorso durato 27 anni tra l’ambito circense e la tutela protetta. Il grande felino è stato sottoposto a eutanasia dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni cliniche avvenuto nei giorni immediatamente successivi alla metà di aprile. Dalla cattività al recupero: la cronologia di una sopravvivenza straordinaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al re dei leoni: muore il primatista europeo a 27 anni Notizie correlate Suafoa: sarcoma terminale, addio al rugby a 27 anniIl 2 aprile 2026, il rugbista neozelandese Cameron Suafoa ha reso pubblica la drammatica evoluzione della sua malattia. Italo Varisco muore a 85 anni, addio al maestro vetraioItalo Varisco, maestro vetraio e artista di riconoscimento internazionale, è morto a Treviso, nella sua città natale, a 85 anni.