A16 chiuso per lavori il tratto Grottaminarda-Lacedonia verso Canosa

Roma, 25 aprile 2026 - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione impianti della galleria "Scampitella", dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Lacedonia, verso CanosaA14 Bologna-Taranto.Stazioni e area.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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