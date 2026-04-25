Nel Milan, si discute molto del possibile trasferimento di Rafael Leão, con voci che lo vedrebbero lasciare la squadra già in estate. La questione ha attirato l’attenzione dei media, alimentando speculazioni sul suo futuro. Tuttavia, all’interno del club si parla di altro, e le dichiarazioni ufficiali evitano di confermare o smentire eventuali cessioni. La situazione resta sotto osservazione, mentre le trattative continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica.

La stagione di Rafael Leão con il Milan resta molto difficile da analizzare: l'attaccante portoghese resta comunque cruciale per i destini della squadra rossonera, ma ha anche faticato molto sia a livello fisico per la pubalgia, sia a livello tattico. Giocando da prima punta nel 3-5-2 fa fatica a trovare le giuste posizioni e i giusti riferimenti. Tanto è vero che si parla tantissimo del mercato e del possibile futuro lontano da Milano. Ci sarebbero anche squadre inglesi molto interessate al numero 10 rossonero, non proprio compagini di secondo livello o secondo piano, anzi. Chi continua a sostenere Leão è tutta la squadra, a partire da Massimiliano Allegri: "Rafa Leão, come tutti, si è sempre messo a disposizione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “A volte c’è troppa cattiveria”: Milan, il ‘caso’ Leão è solo all’esterno. Parole molto chiare

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