Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha affermato che nello spogliatoio c’è una forte fiducia nelle capacità di Rafael Leao, anche se a volte viene criticato per alcune sue mancanze. Gabbia ha anche espresso il desiderio che il rapporto tra i due possa continuare nel tempo. Leao, attaccante portoghese, è spesso sotto osservazione per le sue prestazioni in campo.

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Tra i tanti temi dibattuti, il centrale della difesa a tre di mister Massimiliano Allegri ha parlato anche del futuro del compagno di squadra Rafael Leao. Nonostante i 10 gol e i 3 assist in 27 partite in questa stagione, in un'annata in cui ha dovuto combattere (e combatte tuttora) con infortuni e pubalgia, Leao - che ha pure dovuto cambiare ruolo, lasciando la fascia sinistra per giocare da punta - è sempre criticato. L'opinione pubblica non gli perdona più nulla, i tifosi a 'San Siro' l'hanno ricoperto di fischi in occasione della sostituzione a metà ripresa contro l'Udinese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gabbia: “A volte su Leao troppa cattiveria. Vorremmo continuare insieme”

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