A Taranto si è svolta una giornata di studi dedicata ai divari di genere, incentrata sul lavoro di Giuliana Ermacora. L'evento ha visto la partecipazione di esperti e studiosi, che hanno analizzato le differenze di genere nel contesto sociale e lavorativo. Durante la giornata, sono stati presentati dati e riflessioni su quanto avviene a livello locale e nazionale, con particolare attenzione alle sfide e alle criticità ancora presenti.

Tarantini Time Quotidiano “La rivoluzione esiste ed è in atto, con una dimensione di cui forse si percepisce solo una parte di sviluppo e dell’incidenza, ed i cui effetti se possono apparire deleteri per una parte della società, sono ritenuti salutari e irreversibili per altri.non possiamo non essere attenti a questo grosso fenomeno rivoluzionario che piaccia o no, costituirà molto probabilmente il segno di un’epoca contraddittoria e scomoda, ma indubbiamente significativa”. Con queste parole Giuliana Ermacora, direttrice del CRSEC TA52 di Taranto, descriveva negli anni Settanta il fermento culturale e politico legato alla condizione femminile, in un periodo segnato da profonde trasformazioni sociali, tra riforme e conquiste civili.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Taranto una giornata di studi sui divari di genere nel segno di Giuliana Ermacora

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