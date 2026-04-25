A San Giorgio chiediamo protezione perché la città continui a crescere | l' appello di Battaglia al Santo patrono

Durante la tradizionale processione di San Giorgio, il sindaco facente funzione di Reggio Calabria ha partecipato al corteo che si è svolto lungo Corso Garibaldi, partendo dalla chiesa dedicata al santo e arrivando fino a Palazzo San Giorgio. In questa occasione, ha ribadito la richiesta di protezione per la città, sottolineando la volontà di continuare a farla crescere. La manifestazione ha coinvolto cittadini e autorità locali in un momento di celebrazione religiosa.

In occasione della solenne processione di San Giorgio, patrono di Reggio Calabria, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha preso parte al corteo religioso che si è snodato dalla chiesa del Santo lungo Corso Garibaldi fino a Palazzo San Giorgio.“Che San Giorgio possa proteggere e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Festa del Santo Patrono di San Giorgio delle PerticheLa Parrocchia di San Giorgio organizza da mercoledì 23 a domenica 26 aprile 2026, un ricco programma di attività dedicate alla Festa del Patrono. Leggi anche: Terni, la città celebra il Santo Patrono: tutti gli appuntamenti per la festa di San Valentino Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le interrogazioni della lista civica San Giorgio è in discussione nel consiglio comunale di lunedì sera; Serie B1, Pallavolo San Giorgio ospita Ripalta Cremasca seconda in classifica; Fiera di San Giorgio, quattro giorni tra stand, luna park e prodotti tipici; Furto nel negozio di San Giorgio a Cremano. Oggi 23 aprile, San Giorgio: il famoso cavaliere che vince nella lotta contro il maleCelebre e molto venerato in tutto il mondo, San Giorgio è famoso per aver sconfitto il drago malvagio in una dura battaglia. lalucedimaria.it San Giorgio si fa sentire: Serve più attenzione per i problemi del borgoC’è da individuare una posizione, meno pericolosa per la viabilità, ai cassonetti della raccolta dei rifiuti. Chiediamo di confrontarci anche con Sei Toscana. Chiediamo attenzione per i problemi ... lanazione.it Elezioni Comunali, tutti i candidati sindaco e le liste nei Comuni della provincia di Napoli ARZANO CARDITO CASALNUOVO ERCOLANO FRATTAMAGGIORE MELITO MUGNANO OTTAVIANO POMPEI PORTICI SAN GIORGIO A CRE - facebook.com facebook San Giorgio e il drago di Aniello Falcone, il dipinto nascosto nella chiesa di San Giorgio Naggiore Napoli . #sangiorgioeildrago #sangiorgiomaggiore #napoli #paint #church x.com