26 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 aprile è il 116º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona determinata e resistente, in grado di affrontare situazioni complesse con tenacia. Oggi si presenta come un giorno in cui le caratteristiche di chi è nato in questa data si riflettono nelle descrizioni dell’oroscopo e nell’almanacco. Questa data segna anche eventi e riferimenti legati alle previsioni astrologiche.

Il 26 aprile è il 116º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e resistente, con una forte capacità di affrontare anche le situazioni più complesse.Santo del giorno: San Marcellino, papa.Proverbio del giorno: Aprile carciofaio, maggio ciliegiaio.Fatti salienti: Nel 1986.🔗 Leggi su Veronasera.it

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