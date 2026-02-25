26 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 26 febbraio è il 57º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intuitivo e riservato, con una forte capacità di osservazione. È una persona che preferisce agire con discrezione, ma sa incidere profondamente quando decide di esporsi. Proverbio del giorno: Febbraio corto e amaro, ma già sente marzo chiaro. Fatti salienti: Il 26 febbraio si celebra la Giornata Mondiale del Pistacchio, uno dei frutti simbolo della cucina mediterranea. Gustoso e versatile, è ricco di fibre, proteine e grassi buoni, protagonista di piatti come pasta con il pesto di pistacchio, mortadella al pistacchio, gelato e cannoli siciliani. ARIETEAmore -... 🔗 Leggi su Veronasera.it

