25 aprile anpi e antagonisti in piazza

Il 25 aprile si celebra in tutta Italia l’81ª ricorrenza della Festa della Liberazione, con molte manifestazioni, cortei e iniziative pubbliche previste in diverse città. L’Anpi organizza eventi ufficiali, mentre in alcune piazze si svolgono anche manifestazioni di gruppi antagonisti. La giornata vede coinvolti cittadini, associazioni e forze dell’ordine, con attività programmate lungo tutto il territorio nazionale.

Domani, 25 aprile, sarà una giornata di celebrazioni, manifestazioni e cortei in tutto il Paese in occasione dell'81mo anniversario della Festa della Liberazione. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a San Severino Marche, città medaglia d'oro al merito civile perché durante la guerra "partecipò alla lotta partigiana, ospitando e sfamando centinaia di sfollati", tra cui il medico ebreo romano Mosé Di Segni, padre dell'attuale rabbino capo di Roma. Nel resto d’Italia, si terranno i tradizionali cortei promossi dall'Anpi e non mancheranno riferimenti alle guerra in Palestina, con gli antagonisti di sinistra pronti a surriscaldare gli animi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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