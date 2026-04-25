In occasione del 25 aprile, Palazzo Madama apre eccezionalmente le sue porte ai visitatori per una mostra dedicata alle donne, intitolata ‘Il volto delle Donne’. L’evento si svolge durante la Festa della Liberazione e propone un percorso che unisce elementi artistici e storici, offrendo un’interpretazione femminile di momenti significativi. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in una visita speciale, con accesso libero e senza prenotazione.

In occasione della Festa della Liberazione, apertura straordinaria al pubblico di Palazzo Madama con un percorso tra arte e storia al femminile. Protagonista la mostra ‘Il volto delle donne’, allestita nella Sala Maccari, che riunisce capolavori di artiste come Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana e Rosalba Carriera, provenienti dai principali musei italiani. Un viaggio che parte dal Quattrocento, quando le prime pittrici iniziano a ritagliarsi spazio in un mondo dominato dagli uomini, fino all’Ottocento, con una presenza femminile sempre più riconosciuta nelle accademie e nelle reti artistiche europee. Accanto al percorso artistico, una sezione dedicata alle 21 Madri Costituenti elette nel 1946, simbolo del contributo femminile alla nascita della Repubblica.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 Aprile, Palazzo Madama apre ai cittadini per la mostra ‘Il volto delle Donne'

Notizie correlate

Leggi anche: Il Volto delle Donne: L’Arte incontra la Storia a Palazzo Madama

Torino, 25 aprile: bandiera palestinese e torce rosse su Palazzo Madama? Cosa sapere Manifestanti espongono bandiera palestinese e torce rosse su Palazzo Madama a Torino.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ponti 25 aprile e 1° maggio a Torino: GAM, MAO e Palazzo Madama a ingresso ridotto e mostre da vedere; Torino, tragedia sfiorata: ecco perché (anche) la politica è responsabile; Alla fiaccolata del 25 Aprile brucia la bandiera dell'UE su Palazzo Madama; Cosa fare a Torino il 25 aprile e 1 maggio tra musei e jazz.

25 Aprile, Palazzo Madama apre ai cittadini per la mostra ‘Il volto delle Donne'(LaPresse) In occasione della Festa della Liberazione, apertura straordinaria al pubblico di Palazzo Madama con un percorso tra arte e storia ... stream24.ilsole24ore.com

La bandiera palestinese sventola da Palazzo Madama. IL VIDEOIn Piazza Castello a Torino, dove è giunta la fiaccolata istituzionale del 25 aprile, dopo gli interventi previsti dal programma sono saliti sul palco i manifestanti appartenenti agli spezzoni 'Partig ... rainews.it

In mostra a Palazzo Madama Torino https://iltorinese.it/2026/04/22/a-weak-monument-monumenta-italia-a-palazzo-madama/ - facebook.com facebook

‘GNAZIO SHOW A PALAZZO MADAMA! IL MAI PALUDATO IGNAZIO RUSSA LANCIA UNA SERATA DEDICATA AL CABARET x.com