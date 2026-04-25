25 aprile offesa alla Meloni | è stato proprio lui

Durante le celebrazioni del 25 aprile a Reggio Emilia, nel corso di un evento presso Casa Cervi, sono state pronunciate parole offensive nei confronti della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni sono state rivolte da un oratore presente al palco, alimentando un acceso dibattito politico sulla giornata della Liberazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media locali, diventando uno dei momenti più discussi della commemorazione.

La giornata del 25 aprile a Reggio Emilia si è trasformata in un momento di forte scontro politico, con parole dure pronunciate dal palco di Casa Cervi durante le celebrazioni della Festa della Liberazione. Davanti a una vasta partecipazione di pubblico, l’intervento più acceso ha riguardato un attacco diretto all’attuale esecutivo, con toni che hanno immediatamente acceso il dibattito. Le dichiarazioni hanno segnato uno dei momenti più discussi della giornata, caratterizzata comunque da una grande presenza di cittadini e da una forte partecipazione civile. Nel corso dell’evento, tra i Campi Rossi gremiti da oltre ventimila persone, è stato lanciato un duro affondo contro la presidente del Consiglio e contro il presidente del Senato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - 25 aprile, offesa alla Meloni: è stato proprio lui Notizie correlate 25 Aprile, scontro in Consiglio regionale: opposizioni contro Balleari, “offesa alla Resistenza”Tensioni politiche in consiglio regionale dopo la seduta solenne per il 25 Aprile. Professore fiorentino pubblica un video con un’offesa a Giorgia Meloni, era già stato sospeso per una bestemmiaFirenze, 2 aprile 2026 – Era già stato sospeso per aver commentato con una bestemmia sui social la nuova denominazione del Ministero dell’Istruzione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Solovyev non si scusa: Meloni con i nazi. La solidarietà di Zelensky; Meloni insultata dalla tv russa, Tajani convoca l'ambasciatore. Solidarietà del Colle. E lei risponde; Stato genocida, non sfilino: l'attacco alla Brigata Ebraica per il 25 Aprile. Si farà un comizio alternativo; Il 25 aprile meglio il silenzio. 25 aprile, offesa alla Meloni: è stato proprio luiLa giornata del 25 aprile a Reggio Emilia si è trasformata in un momento di forte scontro politico, con parole dure pronunciate dal palco di Casa Cervi ... thesocialpost.it 25 aprile a Milano, pro pal urlano Assassini alla brigata ebraica costretta a uscire dal corteoL’omaggio di Mattarella all’altare della Patria. Meloni: «Ricordiamo la sconfitta dell’oppressione fascista». coppia ferita con pistola ad aria compressa di ... lastampa.it 25 APRILE | Meloni: "Ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista". Ma nel centrodestra restano i distinguo. Schlein: "Festa divisiva solo per i nostalgici" #ANSA - facebook.com facebook Giorgia Meloni sul 25 aprile e «la sconfitta dell'oppressione fascista». La citazione di Mattarella: «Oggi uniti per amore della libertà» x.com