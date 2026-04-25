Si è conclusa di recente la cerimonia all'Altare della Patria per celebrare l'81° anniversario della Liberazione. Il presidente della Repubblica ha reso omaggio al monumento, mentre il presidente del Consiglio ha espresso un messaggio rivolto alla coesione nazionale. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato alle commemorazioni in modo solenne e rispettoso.

AGI - Si è conclusa la cerimonia solenne all'Altare della Patria per l' 81° anniversario della Liberazione. L'evento ha avuto inizio con l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. Alla presenza delle massime cariche dello Stato — tra cui i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e la premier Giorgia Meloni — il Capo dello Stato ha proceduto alla tradizionale deposizione di una corona d'alloro in omaggio ai caduti. Dopo il momento del silenzio e il rito della corona, il Presidente ha salutato le autorità militari e i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'arma presenti in piazza Venezia.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella rende omaggio all'Altare della Patria. Meloni: "Sia l'ora della coesione nazionale"

Notizie correlate

25 aprile 2026: Mattarella all’Altare della Patria rende omaggio ai caduti. Con lui Meloni e i presidenti delle CamereROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all’Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la...

25 aprile:Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai cadutiIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione,...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Monito di Mattarella per il 25 aprile, la legge del più forte è barbarie; L’appello di Telefono Amico: Quasi venti chiamate l’ora, serve il servizio d’ascolto notturno; Rocco Casalino si candida alle comunali a Ceglie Messapica; Donna precipita dal terzo piano a Cagliari e muore, non si esclude l’omicidio.

25 aprile: Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti, poi a San Severino MarcheIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo una corona d'alloro, in occasione delle ... ansa.it

25 aprile 2026: Mattarella all’Altare della Patria rende omaggio ai caduti. Con lui Meloni e i presidenti delle CamereIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deporre una corona d'alloro, in occasione delle celeb ... firenzepost.it

25 Aprile: Mattarella rende omaggio ai caduti all'Altare della Patria - facebook.com facebook

25 aprile, i cortei e le celebrazioni | Mattarella all’Altare della Patria. Crosetto: “Grati a generazione che ci ha restituito la libertà” Segui la diretta! x.com