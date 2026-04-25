25 Aprile Lattuca | Questo anniversario è anche una festa se c' è chi lo vive come un lutto è un problema serio

Il 25 aprile ricorre la festa della Liberazione, giorno in cui si ricorda la fine dell’occupazione nazifascista nel 1945. In questa occasione, un rappresentante ha commentato che, anche se alcuni vivono questo anniversario come un lutto, in realtà dovrebbe essere considerato una giornata di festa. Lo stesso ha ricordato che il 20 ottobre 1944 le truppe alleate dell’Ottava Armata e i partigiani entrarono a Cesena, ponendo fine a un periodo difficile di occupazione.

“Il 20 ottobre 1944 le truppe alleate dell’Ottava Armata e i partigiani entravano a Cesena, segnando la fine di un lungo periodo di oscurità e di angoscia. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale dichiarava l’insurrezione contro l’occupazione nazifascista segnando la Liberazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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