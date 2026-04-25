Il 25 aprile viene ricordato come una giornata simbolo della resistenza e della libertà in Italia. Tuttavia, negli ultimi anni, sempre più giovani partecipano alle celebrazioni portando con sé nuove prospettive, spesso legate anche ai conflitti internazionali e alle sfide di oggi. In piazza, si ascoltano racconti e opinioni che riflettono un legame tra passato e presente, con un’attenzione crescente alle questioni globali.

Dalla memoria della Resistenza ai conflitti internazionali contemporanei, come i giovani rileggono il significato della Liberazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 25 aprile, cosa rappresenta oggi? Le voci dei giovani in piazza

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