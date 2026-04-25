25 aprile cortei in tutta Italia | momenti di tensione a Roma – Diretta

Il 25 aprile si sono svolte manifestazioni, cortei e cerimonie in diverse città italiane, in occasione della ricorrenza della fine dell’occupazione nazifascista e della nascita della Repubblica democratica. A Roma si sono registrati momenti di tensione durante i cortei, con alcune manifestazioni che hanno coinvolto anche forze dell’ordine. In altre località del paese, eventi pubblici e cerimonie ufficiali si sono svolti senza particolari incidenti.

(Adnkronos) – Manifestazioni, cortei, cerimonie istituzionali ed eventi culturali oggi 25 aprile 2026, ricordare la fine dell’occupazione nazifascista e la nascita della Repubblica democratica. Momenti di tensione nel corso della manifestazione promossa dall'Anpi in Piazza di Porta San Paolo a Roma, a cui aderiscono sindacati e movimento studenteschi. Un gruppo di circa 10 manifestanti dei Radicali italiani con bandiere dell'Ucraina hanno raggiunto la Piramide Cestia. Sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine. La situazione è tornata alla normalità con l’allontanamento del gruppo di manifestanti. Fra i manifestanti si trova anche il segretario della Cgil Maurizio Landini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Manifestazioni 25 aprile, in diretta i cortei in Italia: piazze, eventi e celebrazioni tra Milano, Roma a NapoliLe ultime notizie in diretta dalle piazze italiane con le manifestazioni del 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione: a Roma l'omaggio... Festa del 25 aprile: cortei divisi, eventi diffusi e celebrazioni in tutta la cittàCome ogni 25 aprile, Bologna si veste a festa per celebrare la Liberazione dall’occupazione nazifascista. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; 25 aprile 2026: tutte le piazze della Liberazione; Liberazione, la cerimonia a Empoli per il 25 aprile: cortei in centro, Santa Maria e Fontanella; 25 aprile, a Roma quattro cortei per festa della Liberazione: orari e percorsi. 25 aprile, cortei in tutta Italia: momenti di tensione a Roma - DirettaTensioni durante il corteo del 25 aprile a Roma organizzato dall’Anpi a Porta San Paolo. Intervento delle forze dell’ordine, situazione poi tornata alla normalità ... adnkronos.com 25 aprile, i cortei in diretta in Italia: Mattarella depone una corona all’Altare della Patria: eventi tra Milano, Roma a NapoliLe ultime notizie in diretta dalle piazze italiane con le manifestazioni del 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione: a Roma l'omaggio alle ... fanpage.it 25 aprile, sempre. Perché la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo non è una semplice ricorrenza ma la viva memoria del patto fondativo della nostra Repubblica, della consapevole scelta compiuta da giovani donne e uomini che hanno piantato i semi di un - facebook.com facebook 25 APRILE | Cortei e celebrazioni in tutta Italia, a Palermo e Bologna contestati i sindaci. A Roma tensioni per la presenza di manifestanti con le bandiere ucraine. #ANSA x.com