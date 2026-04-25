25 Aprile Celentano | Latina città risorta dalle paludi e dalle macerie

Il 25 aprile, un cantante noto ha ricordato come Latina sia stata fondata su un grande lavoro di recupero e ricostruzione. Ha sottolineato che questa città, giovane, si è sviluppata partendo dalle paludi e dalle rovine, grazie alla solidarietà dei suoi abitanti. La sua storia si caratterizza per il processo di rinascita che ha portato alla creazione di un centro urbano nuovo, simbolo di impegno e di resilienza.

“Latina è una città giovane, nata dal sacrificio e dalla ricostruzione: una terra che ha saputo risorgere dalle paludi e dalle macerie, trovando nella coesione la sua identità più profonda”. Con queste parole il sindaco di Latina, Matilde Celentano ha celebrato il 25 aprile.La cerimonia.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Pasqua, il caro carburante e le guerre non fermano gli agriturismi: famiglie dalle grandi città ma anche dalle regioni vicineIl trend è quello di privilegiare un’offerta che unisce ospitalità, ristorazione ed esperienza “vicino casa”, di cui proprio l’agriturismo... Milano, 25 aprile: la Comunità ebraica resta fuori dalle celebrazioniLe celebrazioni per la Liberazione a Milano vedono una divisione profonda tra le istituzioni religiose e le associazioni partigiane, mentre il Comune... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 25 Aprile: Latina celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La cerimonia; Latina, 25 Aprile a Borgo Sabotino: cerimonia e medaglia al valore a Dante Calisi; DONAZIONE ORGANI, IL PLAUSO DI CELENTANO ALL’ASL DI LATINA; Sapienza, inaugurato l’anno accademico 723°. Il Sindaco Celentano: Latina pilastro strategico dell’Ateneo. 25 Aprile, Celentano: Latina città risorta dalle paludi e dalle macerieLatina è una città giovane, nata dal sacrificio e dalla ricostruzione: una terra che ha saputo risorgere dalle paludi e dalle macerie, trovando nella coesione la sua identità più profonda. Con ... latinatoday.it Festa della Liberazione a Latina, l’81° anniversario per celebrare i valori di libertà e resistenzaSi sono tenute questa mattina, presso il Monumento ai Caduti di Borgo Sabotino, a Latina, le celebrazioni per il 25 Aprile, Festa della Liberazione d’Italia di cui quest’anno ricorre l’81esimo anniver ... radioluna.it Buon 25 Aprile a tutti e a tutte! W la libertà, W l'Italia antifascista! Ieri e oggi, sempre, RESISTIAMO e difendiamo la Costituzione Antifascista! @inprimopiano - facebook.com facebook Buon 25 aprile. Nella speranza che questa ricorrenza restituisca a tutti noi il vero senso la parola “resistenza”. Che non è uno slogan da esibire una volta l’anno. È una lezione precisa: la libertà non si conserva stando fermi, non si ottiene chiedendo gentilment x.com