25 Aprile a San Severino Marche l’ingresso al teatro Feronia del presidente Mattarella accolto dagli applausi

Il 25 aprile, nel teatro Feronia di San Severino Marche, il presidente della Repubblica è stato accolto con applausi durante la celebrazione dell’81esimo anniversario della Festa della Liberazione. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno assistito alla cerimonia nel rispetto del protocollo ufficiale. La presenza del presidente ha suscitato un forte entusiasmo tra il pubblico presente.

Home > Video > Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è accolto tra gli applausi al teatro Feronia di San Severino Marche, in occasione del 25 aprile, per la celebrazione dell’81esimo anniversario della Festa della Liberazione. Ad accoglierlo il governatore Acquaroli, il presidente della provincia di Macerata Gentilucci e il sindaco Piermattei. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 Aprile, a San Severino Marche l’ingresso al teatro Feronia del presidente Mattarella accolto dagli applausi Notizie correlate 25 aprile, Mattarella accolto da applausi a San Severino Marche(LaPresse) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a San Severino Marche (Macerata) per partecipare alla cerimonia in occasione dell’81°... Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: il presidente celebra la Liberazione nelle MarcheSan Severino (Macerata), 3 aprile 2026 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a San Severino in occasione della Festa della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il 25 aprile di Sergio Mattarella: ecco perché il presidente della Repubblica sarà a San Severino Marche; 25 aprile, perché il presidente Mattarella ha scelto San Severino Marche; Quei ragazzi del ’25 che fecero la liberazione insieme ai preti; 25 aprile, San Severino Marche - Il presidente Mattarella al Monumento ai Caduti della Resistenza per l'81/o anniversario della Liberazione. 25 Aprile, a San Severino Marche l’ingresso al teatro Feronia del presidente Mattarella accolto dagli applausiIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è accolto tra gli applausi al teatro Feronia di San Severino Marche, in occasione del 25 aprile, per la ... lapresse.it 25 aprile: Mattarella a San Severino marche: 'Ora e sempre Resistenza!'Il presidente in mattinata ha deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria, poi ha partecipato alle celebrazioni nella cittadina marchigiana. Meloni: 'Ricordiamo la sconfitta dell'oppressione f ... ansa.it 25 APRILE | Mattarella a San Severino Marche: "Ora e sempre Resistenza! La pace è un diritto di ogni persona e di ogni popolo". #ANSA - facebook.com facebook #25Aprile, 81º anniversario della #Liberazione il Presidente Mattarella a San Severino Marche depone una corona presso il Monumento ai Caduti della Resistenza x.com