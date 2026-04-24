Zurigo sotto la bise | raffiche a 29 nodi mettono in allerta l’aeroporto

Mercoledì 22 aprile, l’aeroporto di Zurigo-Kloten ha segnalato raffiche di vento di bise che hanno raggiunto i 29 nodi. La condizione meteo ha determinato l’attivazione di un’allerta, con ripercussioni sulla gestione dei voli e sulle operazioni aeroportuali. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali disagi o cancellazioni. La situazione resta monitorata dalle autorità aeroportuali.

?? Cosa sapere Raffiche di bise a 29 nodi colpiscono l'aeroporto di Zurigo-Kloten mercoledì 22 aprile. Il superamento dei 25 nodi attiva i protocolli di sicurezza per le operazioni di volo. Le raffiche di vento registrate mercoledì 22 aprile 2026 presso l'aeroporto di Zurigo-Kloten hanno raggiunto i 29 nodi, costringendo gli operatori a monitoraggi specifici dopo che la bise ha iniziato a soffiare verso le ore 8 CEST. L'evento meteorologico ha interessato la zona aeroportuale con una dinamic .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zurigo sotto la bise: raffiche a 29 nodi mettono in allerta l’aeroporto Notizie correlate Isernia sotto allerta: piogge e vento mettono a rischio la sicurezzaLo stato di allerta meteo arancione ha investito il territorio di Isernia, con forti piogge e raffiche di vento previste per le prossime 48 ore. Lombardia sotto allerta: raffiche a 90 km/h e rischio esondazioniIl Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per il nodo idraulico di Milano, prevedendo forti...