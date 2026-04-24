Wendy Duffy suicidio assistito senza malattie dopo la morte del figlio | Non provo più alcuna gioia non ho nessun desiderio di continuare a vivere

Una donna britannica di 56 anni ha scelto di terminare la propria vita in una clinica svizzera, pagando diecimila sterline, dopo la morte del suo figlio. La donna, che non soffriva di malattie e non aveva più sentimenti di gioia o desiderio di vivere, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito. La sua scelta è stata comunicata poco prima dell’evento, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Al Daily Mail ha detto: «Non provo più alcuna gioia, non ho nessun desiderio di continuare a vivere. Non cambierò idea. Siate felici per me. So che morirò con il sorriso sulle labbra». C'è commozione per la sua tragedia personale, la perdita del suo unico figlio quattro anni fa, un dolore mai superato, e c'è la discussione pubblica sulla legge sulla morte assistita, approvata dalla Camera dei Comuni, ma non da quella dei Lord. Wendy Duffy ha superato una serie di test e perizie psichiatriche e ha pagato 10mila sterline per per andare alla clinica dove ha chiesto di morire con la finestra aperta. «La mia vita, la mia scelta», ha detto.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Wendy Duffy, suicidio assistito senza malattie dopo la morte del figlio: «Non provo più alcuna gioia, non ho nessun desiderio di continuare a vivere» Notizie correlate Leggi anche: Wendy Duffy, 56enne britannica senza malattie sceglie il suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio: “Non provo più alcuna gioia” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Wendy Duffy ricorre al suicidio assistito in Svizzera dopo aver perso il figlio: Non esisto; Perde il figlio e vuole morire: l'eutanasia choc di Wendy Duffy; Suicidio assistito, il caso Wendy Duffy: 56enne in buona salute domani morirà in clinica Svizzera; Wendy Duffy, la 56enne sceglie di morire con il suicidio assistito dopo la morte del figlio. La vita non ha più senso. Wendy Duffy in Svizzera per il suicidio assistito dopo il decesso del figlio, voglio morire, troppo doloreLa 56enne inglese Wendy Duffy ha deciso di morire per suicidio assistito in una clinica svizzera per non aver superato la morte del figlio Marcus ... virgilio.it Wendy Duffy, suicidio assistito senza malattie dopo la morte del figlio: «Non provo più alcuna gioia, non ho nessun desiderio di continuare a vivere»Una donna inglese di 56 anni porrà fine alla sua vita questo venerdì in una clinica svizzera pagando diecimila sterline. Quattro anni fa suo figlio Marcus, di 23 anni, è morto ... vanityfair.it Wendy Duffy, 56enne britannica, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera dopo aver ottenuto l’ok di una clinica e pagato circa 10mila sterline. La sua scelta, annunciata pubblicamente, arriva mentre nel Regno Unito torna il dibattito sul fine vita: htt - facebook.com facebook La donna, Wendy Duffy, in un'intervista esclusiva all'edizione scozzese del Daily Mail, ha raccontato il dolore mai superato e la decisione di andarsene: una storia che scuote la Gran Bretagna. x.com