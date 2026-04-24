Oggi a Roma si celebra il 50º anniversario del Partito Popolare Europeo, un evento che richiama l’attenzione sulla storia e sul futuro dell’area politica. Il presidente del partito ha sottolineato la necessità di un’Europa più forte e di un presidente unico per rispondere alle sfide poste dall’attuale scenario internazionale, tra cui le strategie di alcune figure politiche di rilievo. Gli eurodeputati del Ppe sono stati annunciati per un colloquio che si terrà il 25 aprile.

Presidente Manfred Weber, oggi celebrate il 50º anniversario del Ppe a Roma: è questa la città della storia e del futuro? Il 25 aprile gli eurodeputati del Ppe saranno ricevuti dal Papa. Che impressione le hanno fatto gli attacchi di Trump al pontefice? «Roma è un luogo molto speciale per me: una città che combina davvero la nostra storia con un futuro davvero europeo. È la cornice perfetta per celebrare il 50º anniversario del Ppe. Sono grato di celebrarlo oggi a Roma con Antonio Tajani e tutta Forza Italia. Il Ppe ha guidato l'integrazione europea negli ultimi decenni e abbiamo una visione chiara per il futuro dell'Europa. È anche un onore per me essere accolto nuovamente da Papa Leone.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Weber: «Per rispondere a Trump serve un?Europa più forte e con un presidente unico»

Notizie correlate

La lezione di Enrico Letta: "Instabilità e costi energetici. Serve un’Europa più forte"Il turismo nella riviera romagnola può avere dei vantaggi legati alla guerra in Iran che impedisce a molte mete straniere di ospitare i vacanzieri,...

Fini: “Brava Giorgia con Trump, che è in pieno delirio di onnipotenza. La politica è realismo, ora serve più Europa”“Giorgia Meloni ha fatto benissimo a rispondere a Trump dopo le sue frasi sul papa“.

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Weber: Per rispondere a Trump serve un’Europa più forte e con un presidente unico; Le parole di Todt sugli incidenti volontari di Schumacher? L’ex manager Weber gli risponde a fuoco, ma entrambi ci ricordano una cosa più importante di tutto il resto.

Weber: «Per rispondere a Trump serve un’Europa più forte e con un presidente unico»Presidente Manfred Weber, oggi celebrate il 50º anniversario del Ppe a Roma: è questa la città della storia e del futuro? Il 25 aprile gli eurodeputati del Ppe saranno ... ilmessaggero.it