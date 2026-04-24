Wall Street apre contrastata Dj a -0,16% Nasdaq a +0,63%

Da ilrestodelcarlino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'apertura di Wall Street si presenta contrastata, con il Dow Jones in leggera diminuzione dello 0,16% e il Nasdaq in rialzo dello 0,63%. La seduta inizia con movimenti misti tra i principali indici azionari, mentre gli investitori osservano con attenzione le prime quotazioni. La giornata si svolge con variazioni contenute, senza segnali di grandi scossoni nei primi minuti di contrattazioni.

WASHINGTON, APR 24 - Wall Street apre la la seduta contrastata: il Dow Jones segna nelle prime battute un calo dello 0,16%, a 49.233,60 punti, mentre il Nasdaq sale dello 0,63%, fino a portarsi a quota 24.593,16. Positivo in avvio anche l' S&P 500, a 7.126,19 punti (+0,25%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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