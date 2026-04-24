Una nuova pratica di benessere, chiamata Walking Yoga, permette di combinare l’attività fisica con momenti di ascolto interiore camminando all’aperto. Non richiede attrezzature o ambienti specifici, basta trovare uno spazio libero e dedicarsi pochi minuti. Questa attività si concentra sul movimento lento e consapevole, favorendo il rilassamento e il contatto con se stessi senza bisogno di strutture o iscrizioni a palestra.

C’è un modo diverso di camminare. Più lento, più consapevole, più profondo. Si chiama walking yoga: una pratica che unisce il movimento naturale del cammino con la respirazione intenzionale e la presenza mentale tipica dell’antica disciplina indiana. Non è solo attività fisica. È un’esperienza che coinvolge corpo, mente ed emozioni. In un mondo che corre, il walking yoga propone l’esatto contrario: rallentare. La base è semplice: camminare coordinando il respiro con i passi. Ad esempio, si può inspirare per tre passi ed espirare per altri tre, trovando un ritmo personale e naturale. Questo sincronismo crea uno stato di concentrazione che aiuta a calmare la mente e a ridurre lo stress.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Walking Yoga: stare bene camminando in pochi minuti

Stretching your toes: small gestures, big benefits. @Valeriewhitebby

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