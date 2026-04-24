Vuelle tutto l’entusiasmo di Andrew Smith | Giocando a Pesaro è facile essere coinvolti

Andrew Smith ha espresso grande entusiasmo per aver giocato con la maglia biancorossa di Pesaro, affermando che in questa città è facile sentirsi coinvolti nel gioco. Nonostante abbia disputato solo due partite, non ha fatto molto clamore, ma ha contribuito con impegno sul campo. La sua presenza in squadra ha attirato l’attenzione di chi segue il campionato, anche se senza grandi clamori mediatici.

Non ha fatto rumore, ma ha fatto la sua parte nelle due partite in cui ha indossato la sua canotta biancorossa n.11 Andrew Smith. E con lui in campo sono arrivate anche due vittorie, quindi non potrebbe essere più contento questo ragazzone originario della Florida, arrivato per tamponare la grave assenza di Miniotas. Dopo il debutto vincente contro Verona, ’Drew’ come lo chiamano i compagni è uscito dal campo sorridente anche contro Forlì e queste sono le sue valutazioni del suo breve periodo in casa biancorossa. "E’ un gruppo dove è facile inserirsi e poi giocare con Bucarelli è incredibile, come mi trova lui nessuno lo aveva fatto finora - dice -.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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