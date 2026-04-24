Volvo interpreta il design tra memoria e futuro

Durante la Milano Design Week 2026, il Volvo Studio Milano è stato uno dei luoghi principali dedicati al confronto sul design e sulla mobilità. La partecipazione ha visto coinvolti vari attori del settore, con incontri e presentazioni che hanno analizzato le evoluzioni in questi ambiti. La presenza del brand si inserisce in un contesto di riflessione sulle trasformazioni degli spazi e delle tecnologie legate alla mobilità sostenibile.

Il Volvo Studio Milano tra i protagonisti della Milano Design Week 2026 per il confronto sui temi del design e della mobilità. Nella mattinata di venerdì 24 aprile, lo spazio del brand svedese ha ospitato un incontro dedicato all’evoluzione del linguaggio stilistico Volvo, intitolato “La tensione tra atemporale e futuristico”, con protagoniste Cecilia Stark, Senior Design Manager Strategy, e Rekha Meena, responsabile del design CMF (Color, Materials, Finish) di Volvo Cars. Al centro della riflessione, il ruolo del design in una fase di profonda trasformazione dell’industria automobilistica, segnata da elettrificazione e digitalizzazione. Le...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Volvo interpreta il design tra memoria e futuro How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Notizie correlate Tortona design week 2026. thinking better, il futuro del design nasce dalla memoriaDal 20 al 26 aprile 2026, il quartiere Tortona torna protagonista della Milano Design Week con un nuovo capitolo della sua evoluzione internazionale. Milano tra memoria e design: il weekend tra Liberazione e Salone? Cosa sapere Milano celebra la Liberazione il 25 aprile mentre apre il Salone del Mobile a Rho. Panoramica sull’argomento Volvo interpreta il design tra memoria e futuroNella sede del Volvo Studio Milano, Cecilia Stark e Rekha Meena hanno raccontato l’evoluzione del design della casa automobilistica svedese tra sostenibilità, ispirazione scandinava e innovazione, con ... ilgiornale.it Milano Design Week 2026, Audi, Fiat, Hyundai, Renault e Volvo raccontano il futuro della mobilitàCinque case automobilistiche, cinque modi diversi di mostrare il rapporto con Milano tra installazioni, colore e materiali ... wired.it