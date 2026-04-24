A Milano, il fine settimana combina eventi di memoria civile e iniziative di design internazionale. Il 25 aprile si ricorda la Liberazione, mentre negli spazi di Rho si svolge il Salone del Mobile. La città ospita anche tradizioni locali, come il Soap Box Rally, creando un ponte tra storia e creatività nel cuore della Lombardia.

? Cosa sapere Milano celebra la Liberazione il 25 aprile mentre apre il Salone del Mobile a Rho.. Il weekend lombardo unisce memoria civile, design internazionale e tradizioni locali come il Soap Box Rally.. Sabato 25 aprile 2026, il corteo per la Festa della Liberazione partirà da Corso Venezia alle ore 14:30 per confluire in Piazza Duomo a Milano, segnando il culmine di un fine settimana che vede la città lombarda divisa tra le celebrazioni civili e l’apertura al pubblico del Salone del Mobile. Mentre i residenti si preparano ai momenti di memoria civile, con le commemorazioni previste tra le 9:00 e le 11:00 presso Palazzo Marino e Piazzale Loreto, il settore del design vivrà il suo momento di massima espansione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano tra memoria e design: il weekend tra Liberazione e Salone

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