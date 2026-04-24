Volare di notte e fermarsi di giorno | così l'usignolo maggiore migra per migliaia di km attraversando mari e deserti

Un nuovo studio ha rivelato che l’usignolo maggiore compie lunghi viaggi migratori attraversando mari e deserti. Questa specie vola di notte per più giorni consecutivi, attraversando il Sahara e altre grandi distese, e si ferma di giorno per ridurre il consumo di energia. Ogni anno, l’usignolo maggiore percorre circa 18.000 chilometri durante questa migrazione. La ricerca si basa sull’analisi dei dati di tracciamento satellitare e di osservazioni sul campo.

Un nuovo studio svela che l’usignolo maggiore (Luscinia luscinia) attraversa Sahara e mari volando di notte per più giorni consecutivi, fermandosi invece di giorno per risparmiare energia e percorrendo ogni anno circa 18.000 km.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Le foto dell’usignolo di fiume, piccolo ma dal canto potentissimo: dove vedere l’uccello “megafono” in ItaliaPer gli appassionati di birdwatching che frequentano le zone umide, l'usignolo di fiume (Cettia cetti) è spesso la prima specie segnata sul taccuino. Cieli e mari in tilt: cancellati migliaia di voli. E l’Iran chiude HormuzRoma, 5 marzo 2026 – Centinaia di navi e milioni di barili di petrolio fermi a ridosso dello stretto di Hormuz. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Abba - 50 anni di musica, il doc. La clip: Agnetha, Björn e la paura di volare; Guerra e rincari, quanto ci costerà volare nell’estate 2026; Salgono sul tetto del Duomo di Como per far volare il drone e scattare foto; L’attesa è finita: si torna a volare con la Milano Linate Runway Run 2026. Volare di notte e fermarsi di giorno: così l’usignolo maggiore migra per migliaia di km attraversando mari e desertiUn nuovo studio svela che l’usignolo maggiore (Luscinia luscinia) attraversa Sahara e mari volando di notte per più giorni consecutivi, fermandosi invece ... fanpage.it Meteo: Weekend di San Lorenzo, l'anticiclone Caronte farà volare i termometri, anche di notte!Una delle notti più attese dell’estate, quella di San Lorenzo, ci regalerà sì un cielo spettacolare, ma sotto un’atmosfera anomala, letteralmente infuocata! Protagonista assoluto sarà l’anticiclone ... ilmeteo.it “La libertà di volare, di sfidare la gravità e di superare i propri limiti è ciò che rende queste discipline uniche e affascinanti" facebook