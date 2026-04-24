Violenza sessuale e consenso perché il centrodestra sta decidendo di mettere la nuova proposta di legge su un binario morto

Il dibattito sulla proposta di legge sulla violenza sessuale sta incontrando ostacoli nel Parlamento. La discussione si concentra sulla definizione di consenso e sulle modalità di applicazione delle norme, ma il testo sembra destinato a rimanere in sospeso per il momento. Le trattative tra le forze politiche sono ancora in corso, e per ora non si prevede che il disegno di legge venga approvato prima della fine della legislatura.

Il disegno di legge sulla violenza sessuale difficilmente si chiuderà in questa legislatura. Nato alla Camera come un testo bipartisan, approvato all’unanimità dopo l’intesa tra maggioranza e opposizioni, nella prima stesura il provvedimento era scritto con una formula netta: riscriveva l’articolo 609-bis del codice penale mettendo al centro l’assenza di «consenso libero e attuale» per qualificare l’atto sessuale come violenza. Una volta approdato in Senato, la destra ha rimesso in discussione quell’impianto, in favore di una riformulazione più stringente fondata sulla volontà contraria. Così da mettere al riparo la norma da interpretazioni “strumentali”, è la motivazione.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Violenza sessuale, il centrodestra si incaglia tra dissenso e consenso esplicito. Anna Rossomando: "La legge sugli stupri è da rifare"Dietrofront del centrodestra sulla proposta di legge sullo stupro e sul consenso esplicito. Leggi anche: "Se non c'è consenso è stupro", il corteo contro la modifica della legge sulla violenza sessuale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Consenso o volontà contraria? Il DDL Bongiorno nel dibattito sulla violenza sessuale - Pressenza; Ma quindi cosa sta succedendo con il Ddl Stupri?; 'Senza consenso è stupro': lo striscione a Firenze contro il ddl Bongiorno; Il senso del consenso. DdL stupri: rilanciare le lotte oltre ogni strumentalizzazione -. Consenso o volontà contraria? Il DDL Bongiorno nel dibattito sulla violenza sessualeIl dibattito sul DDL Bongiorno riapre il tema del consenso nella violenza sessuale tra diritto, cultura e diritti umani. pressenza.com Consenso e violenza sessuale, scontro in consiglio: passa la mozione Carminelli contro il Ddl BongiornoIl consiglio comunale di Tolfa ha approvato la mozione presentata dalla consigliera di opposizione Sharon Carminelli. Al centro del dibattito, la ferma contrarietà al disegno di legge Bongiorno in ... civonline.it Una donna ha subito una violenza sessuale nei pressi dei tornelli della metropolitana di piazza Garibaldi, all'interno della stazione di Napoli Centrale. Il responsabile, un uomo di 29 anni originario dello Sri Lanka, è stato arrestato in flagranza di reato dagli ag - facebook.com facebook Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti dall’accusa di violenza sessuale. Il padre Cristiano Lucarelli: «Ti hanno rovinato la carriera» x.com