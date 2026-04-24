Violazione del divieto di ritorno e ubriachezza molesta in centro | due uomini denunciati

Due uomini sono stati denunciati ieri sera nel centro di Ravenna durante un servizio di controllo svolto dalla Polizia di Stato. Gli agenti, impiegando equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna, hanno pattugliato sia il comprensorio cervese sia il centro storico, concentrandosi sul rispetto delle norme. Durante i controlli, sono stati identificati e denunciati per aver violato il divieto di ritorno e per ubriachezza molesta.

Due uomini denunciati in centro nel corso della stessa serata. Ieri sera la Polizia di Stato ha effettuato una capillare attività di controllo del territorio, sia nel comprensorio cervese sia nel centro storico di Ravenna, con l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uominiLa Polizia Locale di Afragola ha scoperto un luogo di appuntamenti nei pressi del parcheggio Ikea: fermati e denunciati due uomini per atti osceni. Leggi anche: Arrestato dopo lo sbarco della Solidaire: violazione del divieto di ritorno in Italia per un 25enne Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bologna, 22enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento; Arrestato per violazione del divieto di avvicinamento all'ex moglie; Equo compenso, il Cnf ribadisce: censura solo per le violazioni coi clienti forti; Si apposta sotto casa dell'ex moglie e lancia sassi verso il balcone per attirare l'attenzione del figlio minorenne: arrestato per violazione del divieto di avvicinamento. Caltanissetta, violazione del divieto di rientrare in Italia: la Polizia arresta uno straniero irregolareCaltanissetta, 23 Aprile 2026 - La Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto un cittadino straniero di nazionalità tunisina per violazione del ... radiortm.it Tiggiano, stalking e violazione del divieto di avvicinamento: 50enne irrompe in casa dei familiariL'uomo, già monitorato con braccialetto elettronico, ha forzato l'ingresso dell'abitazione paterna nonostante la misura c ... pianetalecce.it Il Comune di Vicenza ha aderito a , la piattaforma di PagoPa che consente ai cittadini di ricevere e consultare le notifiche di violazione del direttamente online, in modo più semplice e rapido rispetto alla tradizionale ra facebook Il video della violazione del domicilio di Francesco Dolci in esclusiva a #Mattino5 In diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com